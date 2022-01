Open Vax School Days: al via la campagna vaccinale per gli studenti

Giusi Princi

Incrementare le vaccinazioni nella fascia d’età scolare pediatrica garantendo un ritorno in maggiore sicurezza sui banchi di scuola. È questo l’obiettivo dei due open school vax day che la Regione Calabria propone sfruttando la sospensione delle attività scolastiche del 7 e 8 gennaio.

"Basterà semplicemente presentarsi muniti di tessera sanitaria e accompagnati da almeno un genitore ad una delle scuole scelte come apripista di questa prima campagna destinata ai più piccoli che di certo non resterà l’unica” spiega la vicepresidente Giusi Princi. "In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Aziende Sanitarie, la Protezione Civile e l’Esercito, l’Ordine dei medici di Reggio Calabria, l’Assessorato all’Istruzione della Regione Calabria ha individuato alcuni istituti scolastici geograficamente strategici, sparsi su tutto il territorio, che fungeranno da polo per il rispettivo circondario".

Nello specifico, gli istituti individuati sono: Liceo Classico “Telesio” Cosenza; IC “Zumbini” Cosenza; IC “Lanzino” Cosenza; IIS ITEV “Cosentino” – IPAAF “Todaro” Rende; ITC “Palma” Corigliano; ITI “Fermi” Castrovillari; Liceo Classico “Moro” Praia a Mare; IPSEOA “San Francesco” Paola; IIS – LS – ISA – IPSIA San Giovanni in Fiore; LS – IPSC – IPSIA – ITI Cariati; IC “Alcmeone” Crotone; Istituto “Vittorio Emanuele” Catanzaro; IS “Malafarina” Soverato; Liceo Classico “Campanella” Lamezia Terme; Convitto “Filangeri” Vibo Valentia; IIS “Einaudi” Serra San Bruno; IC “De Amicis - Bolani” Reggio Calabria; Liceo Scientifico “Zaleuco” Locri; IIS “Pizi” Palmi; IIS “Severi” Gioia Tauro.

Presso questi istituti scolastici sarà possibile vaccinarsi dalle 09:00 alle 14:00 del 7 e dell'8 gennaio. L'evento è riservato agli studenti nella fascia di età 5-11 anni.