Rottura acquedotti, Sorical fa il punto: Abatemarco ripristinato, Alaco in condizioni critiche

A seguito della doppia rottura che ha interessato due distinte condutture idriche nella serata di ieri, la Sorical - intervenuta già nel corso della serata - ha fatto il punto della situazione.

Nessuna criticità lungo l'Abatemarco, ripristinato attorno alle 23:30 di ieri sera. La fornitura idrica è ripresa regolarmente, e non si sono registrati particolari disagi nè a Rende nè a Cosenza.

Discorso diametralmente opposto invece per l'Alaco, interessato da una grave frana che ha fatto saltare la condotta. Un contesto difficile, che rende impossibile fare previsioni sul ripristino del sistema: serviranno infatti diversi interventi per poterlo far tornare operativo.