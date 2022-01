Gravi perdite alle condotte: fermi acquedotti Abatemarco ed Alaco

"Sono fermi gli acquedotti Abatemarco e Alaco per due gravi cedimenti alle condotte". Inizia così la nota diffusa questa sera dalla Sorical, annunciando il fermo delle due importanti condotte.



"Il fermo dell’Abatemarco interessa il partitore Marturano a causa del cedimento della struttura in acciaio che dirama il flusso idrico in due distinte direzioni. Sorical ha già commissionato, previa progettazione, un nuovo pezzo speciale che sta realizzando in officina un’azienda specializzata, e se ne prevede la sostituzione non appena sarà ultimato" viene spiegato nella nota. "Per tutta la serata, un’impresa specializzata della Sorical sta mettendo in sicurezza la tubazione e nella notte si prevede il riavvio dell’acquedotto. L’Abatemarco alimenta 26 Comuni della provincia di Cosenza, compreso il capoluogo".

"Ben più complessa è la gestione della riparazione dell’acquedotto Alaco, ramo tirrenico che alimenta la città di Vibo Valentia, Stefanaconi e Gerocarne. Questa mattina i sistemi di telecontrollo hanno segnalato una leggera riduzione della portata idrica che è diventata totale nel pomeriggio" specificano dalla Sorical. "Squadre addette alla condizione dell’acquedotto stanno setacciando da oggi pomeriggio tutto il tracciato, in alcuni tratti impervio con alti dislivelli, per ricercare la perdita. Alle ore 20:30 ancora non è stato individuato il punto di rottura. Solo domani mattina sarà possibile iniziare i lavori di riparazione".

Notizia in aggiornamento