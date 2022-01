Asp Cosenza. Ostetrica e assistente sociale presunte assenteiste, chiuse le indagini

La Procura di Cosenza ha chiuso le indagini preliminari a carico di due dipendenti dell’Azienda sanitaria bruzia, una ostetrica ed una assistente sociale, entrambe in servizio presso il consultorio familiare di Rende.

Alle due operatrici si contesta l’assenteismo e la truffa ai danni dello Stato: secondo la Procura avrebbero abbandonato più volte il posto di lavoro per tornarsene a casa o per andare a fare compere in negozi, non prima, ovviamente, ti aver strisciato il proprio cartellino marcatempo e, dunque, attestando la propria presenza in servizio.

I fatti risalgono alla primavera scorsa e l’indagine è scattata da una denuncia pubblica del collettivo Fem.In. Cosentine in lotta che con appostamenti avrebbe documentato gli episodi di assenteismo delle due dipendenti pubbliche.