Befana, a Corigliano-Rossano caramelle e carbone per i più piccini

Nell’ambito della programmazione degli eventi del cartellone Natale in Cor.Ro, si terrà domani, giovedì 6 gennaio, dalle 10 alle 17.30, l'iniziativa a cura delle ProLoco locali dal titolo “Arriva la Befana…”, un evento particolarmente atteso dai bambini e dalle bambine che potranno giocare e ricevere dolci e sorprese nel giorno dell’Epifania.

IL PROGRAMMA - Alle ore 10 in piazza Steri e alle 11 in Piazza Bernardino Le Fosse, arrivo della Befana in 500 che distribuirà dolci, caramelle e carbone ai più piccoli. Animazione a cura del Coordinamento Club Fiat 500

Alle 17 in Piazza Salotto, Befana in Vespa, con distribuzione di dolci, caramelle e carbone ai più piccoli Animazione a cura del Vespa Club Corigliano ed associazioni Generazioni

Alle 17.30 la Befana in Vespa sarà in giro per le principali vie e contrade