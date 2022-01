Emergenza Covid, stop al servizio mensa in tutte le scuole di Cassano

Nelle scuole dell’obbligo del territorio di Cassano Ionio viene sospeso il servizio di refezione fino al prossimo 31 marzo, ovvero fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuta al Covid-19.

Da decisione è stata assunto nel corso di una Conferenza di Servizi alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Cassano, Giovanni Papasso, come sindaco, e degli assessori Annamaria Bianchi e Gianluca Pio Falbo.

All’incontro sono stati i rappresentanti degli Istituti Scolastici del territorio - Anna Liporace, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Lanza Milani” di Cassano; Giacinto Ciappetta, sostituto delegato di Elisabetta D’Elia, Dirigente dell’Ic “Troccoli” di Lauropoli; Giuseppe Sollazzo, Dirigente dell’Ic “Zanotti Bianco” di Sibari – a proporre la sospensione del servizio proprio per prevenire la diffusione del virus.

Ovviamente la refezione scolastica potrà essere riprese prima del 31 marzo qualora la curva dei contagi subisca una forte diminuzione.

Nel corso dell’incontro di concertazione, si è preso atto dell’aumento esponenziale dei casi di positività, in quest’ultimo periodo, sul territorio comunale e non, a seguito della diffusione della nuova variante “Omicron”, con il rischio di contrarre il virus che risulta essere elevato anche per quanti abbiano già concluso il primo ciclo di vaccinazioni. La decisione di sospendere il servizio di mensa scaturisce dal fatto che questa variante colpisca anche i bambini ed i ragazzi