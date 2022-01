Rimodulazione Tari a Crosia, Cavallo: “Gli utenti stiano tranquilli”

"A seguito delle bollette pazze, come organo politico abbiamo recepito le giuste e condivisibili istanze della popolazione e abbiamo agito di conseguenza". Lo afferma in un comunicato la vicesindaca di Crosia con delega al bilancio, Gemma Cavallo, annunciando una rimodulazione delle aliquote per la Tari.

"Gli uffici comunali, dopo aver effettuato la verifica e la ricognizione delle aliquote chiesta dal Sindaco, sono pronti a ri-emettere i ruoli con un evidente ribasso rispetto al precedente valore delle cartelle" spiega la Cavallo, che prosegue: "previsti anche rimborsi per chi abbia già pagato in unica soluzione".

"Dal momento che l’estensore del Piano Economico e Finanziario aveva riportato determinati tetti di spesa gli uffici hanno agito di conseguenza determinando il tasso delle bollette della Tari" prosegue la vicesindaca. "Quindi, abbiamo richiesto una verifica che ha portato ad una rimodulazione differente degli esborsi che sicuramente determineranno un aumento rispetto alle bollette dello scorso anno, così come sta avvenendo nella maggior parte dei comuni calabresi, ma con un gravame diverso, molto meno pesante, rispetto a quello delle prime bollette".

"Intanto - conclude - saranno emessi a giorni i nuovi ruoli e le nuove bollette nelle quali sarà possibile evidenziare perfettamente il risparmio rispetto alle precedenti".