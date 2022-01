Nascondeva diverse sostanze stupefacenti: arrestato studente universitario

Quasi un chilo e mezzo tra marijuana, hashish e cocaina: li hanno scoperti i Carabinieri della Compagna di Catanzaro nel corso di un controllo domestico presso l'abitazione di un giovanissimo studente universitario, tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine da diverso tempo per via di alcuni movimenti sospetti registrati proprio nella sua abitazione.

Il giovane - appena ventitreenne - è stato fermato nella serata di ieri dai militari della stazione di Catanzaro-Santa Maria mentre si trovava a bordo della sua auto, e si è mostrato sin da subito nervoso. Atteggiamento che ha fatto scattare il controllo domiciliare, che ha permesso di scoprire un vero e proprio bazar della droga.

Nello specifico, i militari hanno rinvenuto 1,2 chili di marijuana, oltre 230 grammi di hashish e circa 36 grammi di cocaina, pronti alla vendita e corredati di materiale per il confezionamento e per la pesatura.

Il giovane studente è stato dunque arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, e giudicato per direttissima è stato posto agli arresti domiciliari.