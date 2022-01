Sanità. Accordo con Areu per importare buone pratiche emergenza-urgenza Lombardia

“Da anni in Calabria le ambulanze arrivano in ritardo e senza attrezzature. Ho un obiettivo: tra qualche mese dovremo avere anche noi un sistema di emergenza civile.” Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Sulle questioni davvero importanti, come il sistema dell'emergenza-urgenza nella sanità, - aggiunge Occhiuto - voglio vedere personalmente come operano le altre Regioni. Soprattutto, ad esempio, quelle nelle quali le ambulanze chiamate per il pronto intervento arrivano in tempo e adeguatamente attrezzate.

A volte – aggiunge - basta importare buone pratiche (senza inventarsi nulla di nuovo), motivare il personale (e magari procedere a nuove assunzioni) e, soprattutto, fare organizzare i servizi a persone capaci. Per questo – conclude - sono andato a Milano e ho stipulato un accordo con l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza-urgenza della Lombardia. Avanti senza sosta”.