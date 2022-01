Vertenza Abramo, Passalacqua: “non si lascerà nulla di intentato per trovare una soluzione”

“Il Tavolo di Garanzia istituito dal Comune, ieri si è tenuta l’ultima riunione, sta seguendo passo dopo passo l’evolversi della situazione della Abramo Customer Care.” Lo afferma in una nota Antonella Passalacqua, Presidente Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Crotone, che aggiunge: “confermo la vicinanza ai lavoratori della Abramo Customer Care così come confermo loro che le istituzioni si stanno adoperando, con grande attenzione, per sostenere la loro battaglia”.

“Io stessa, - prosegue Antonella Passalacqua - prima come semplice consigliera comunale ed oggi come presidente della Commissione ho partecipato a tutte le riunioni. Tra l’altro è il mondo da quale provengo, avendo avuto collaborazioni con la stessa Abramo. Conosco l’importanza che questa struttura assume per il territorio cittadino, quello che rappresenta per tante madri e padri di famiglia.

“E’ un patrimonio che non si può disperdere. Ecco perché – avanza - non si lascerà nulla di intentato per addivenire ad una soluzione definiva che possa restituire serenità a tanti lavoratori del nostro territorio. C’è l’impegno di tutti, a cominciare dal Comune di Crotone, dal sindaco, dal Consiglio Comunale che ha voluto l’istituzione del Tavolo di Garanzia, delle altre istituzioni, della deputazione parlamentare, dei sindacati.”