Open Vax Days dal 5 al 9 gennaio. I centri vaccinali aperti

Open vax days in Calabria per adulti e bambini. Dal 5 al 9 gennaio si svolgeranno speciali giornate di campagna vaccinale, alle quali si potrà accedere, quindi, senza necessità di prenotazione in diversi punti vaccinali distribuiti su tutti il territorio vaccinale.

Essendo il periodo dell'Epifania, nei punti vaccinali potrebbe esserci la visita della Befana con la distribuzione di dolciumi per i piccoli.

Catanzaro, ente fiera: Open fascia over 12, con priorità per i prenotati, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14; Open fascia 5-11 anni, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 15 alle ore 20. Ciaccio De Lellis: Accesso con prenotazione fascia over 12 nei giorni feriali (5, 7 e 8 gennaio) dalle ore 8 alle ore 20 e nei giorni festivi (6 e 9 gennaio) dalle ore 8 alle ore 14; Accesso con prenotazione fascia 5-11 anni tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 20. Policlinico: accesso con prenotazione fascia over 12 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 15; Open fascia over 12, con priorità ai prenotati, domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 15.

Davoli, centro polifunzionale: Open fascia 5-11 anni, giovedì 6 e sabato 8 dalle ore 15 alle ore 20; domenica 9 dalle ore 9 alle ore 14. Lamezia Terme, centro polifunzionale: Open fascia 5-11 anni, giovedì 6 e sabato 8 gennaio dalle ore 15 alle ore 20; domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 14; Ex Ospedale Vecchio: Open fascia over 12, venerdì 7 dalle ore 14 alle ore 20, sabato 8 dalle ore 9 alle ore 19, domenica 9 dalle ore 9 alle ore 14; Ospedale Giovanni Paolo II: Open fascia 5-11 bambini giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 15 alle ore 18

Domani, 5 gennaio aperto il centro vaccinale di Rogliano per la fascia 5-11 dalle 15 alle 19. Cosenza - Piazza XI Settembre - dalle ore 19 alle ore 24. Aprigliano dalle ore 15 alle ore 18. Fascia open over 12 a Cosenza - Viale Degli Stadi - dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17; Piazza XI Settembre – dalle ore 19 alle ore 24. Rogliano dalle ore 9 alle ore 14; Mendicino dalle ore 9 alle ore 16; Carolei dalle ore 9 alle ore 14.

Open fascia 5-11 anni: Montalto Uffugo dalle ore 9 alle ore 16; Acri dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia over 12: Lattarico dalle ore 9 alle ore 14; Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 15 alle ore 18; Luzzi dalle ore 15 alle ore 19; Acri dalle ore 15 alle ore 18.

Open fascia over 12. Paola – Palatenda – dalle ore 14 alle ore 19; Praia a Mare dalle ore 9 alle ore 17; Scalea dalle ore 15 alle ore 19; Cetraro dalle ore 15 alle ore 19; Amantea dalle ore 14 alle ore 19.

Open fascia over 12: Corigliano Rossano – Palabrillia – dalle ore 9 alle ore 19; Corigliano Rossano – Centro Vaccinale Territoriale – dalle ore 15 alle ore 19; Crosia dalle ore 15 alle ore 19; Trebisacce dalle ore 15 alle ore 19; Cariati dalle ore 15 alle ore 19.

Il 6 gennaio. Open fascia 5-11. Cosenza – Sede Terra di Piero (Via Aragona 53) – Dalle ore 9 alle ore 13. Spezzano Sila dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia over 12: Cosenza - Viale degli Stadi – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17; Cosenza – Corso Telesio – Open per migranti e senza tetto – Dalle ore 9 alle ore 13. Paterno dalle ore 9 alle ore 14. Rovito dalle ore 9 alle ore 14. San Giovanni in Fiore dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia 5-11 anni: Rende – Contrada Dattoli – Dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18; Lattarico dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia over 12: Montalto Uffugo dalle ore 9 alle ore 14; Lattarico dalle ore 9 alle ore 14.

Open fascia 5-11 anni: Paola – Palatenda – dalle ore 9 alle ore 17; Praia a Mare dalle ore 9 alle ore 17; Open fascia over 12: Diamante dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia over 12: Trebisacce dalle ore 15 alle ore 18; Cariati dalle ore 15 alle ore 18.

Sette gennaio. Open fascia 5-11. Aprigliano dalle ore 15 alle ore 18. Cosenza – Viale delle Medaglie d'Oro dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia over 12: Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 14 alle ore 18; Acri dalle ore 15 alle ore 19; Bisignano dalle ore 9 alle ore 13.

Open fascia over 12: Cosenza - Viale degli Stadi – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. Spezzano Sila dalle ore 9 alle ore 14. Rogliano dalle ore 9 alle ore 14. San Giovanni in Fiore dalle ore 15 alle ore 19.

Open fascia over 12: Paola – Palatenda – dalle ore 14 alle ore 19; Scalea dalle 14 alle ore 19; Cetraro dalle ore 15 alle ore 19; Amantea dalle ore 14 alle ore 19.

Open fascia over 12: Corigliano Rossano – Centro di Eccellenza – dalle ore 15 alle ore 19; Trebisacce dalle ore 15 alle ore 18; Oriolo dalle ore 14 alle ore 18; Cassano dalle ore 15 alle ore 19.

L’otto gennaio, open fascia 5-11. Spezzano Sila dalle ore 15 alle ore 19; Aprigliano dalle ore 9 alle ore 14; San Giovanni in Fiore dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia over 12: Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; Montalto Uffugo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; Bisignano dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; Acri dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia over 12: Cosenza – Viale degli Stadi – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 17; Paterno Calabria dalle ore 9 alle ore 14; Mendicino dalle ore 9 alle ore 16; Carolei dalle ore 9 alle ore 15.

Open fascia 5-11 anni: Castrovillari – Ospedale – dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Open fascia over 12: Castrovillari – Locomotiva – dalle ore 9 alle ore 15.

Open fascia 5-11 anni: Paola – Palatenda – dalle ore 9 alle ore 16; Amantea dalle ore 9 alle ore 16; Open fascia over 12: Cetraro dalle ore 9 alle ore 16.

Open fascia 5-11 anni: Corigliano Rossano – Centro Vaccinale Territoriale – dalle ore 15 alle ore 19; Corigliano Rossano – Centro di Eccellenza – dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia over 12: Cassano allo Ionio dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18; Crosia dalle ore 9 alle ore 14; Trebisacce dalle ore 9 alle ore 14; Oriolo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17; Corigliano Rossano - Centro Vaccinale Territoriale – dalle ore 9 alle ore 13; Cariati dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Nove gennaio: Open fascia over 12, Cosenza – Palazzetto delle Associazioni – dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia 5-11 anni: Lattarico dalle ore 9 alle ore 14; Metropoli dalle ore 11 alle ore 18; Open fascia over 12: Rende – Poliambulatorio Quattromiglia – dalle ore 9 alle ore 14; Rende – Contrada Dattoli – Dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17. Open fascia 5-11 anni: Castrovillari – Ospedale – dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Open fascia over 12: Castrovillari – Locomotiva – dalle ore 9 alle ore 15.

Open fascia 5-11 anni: Trebisacce dalle ore 9 alle ore 14; Cariati dalle ore 15 alle ore 19; Cassano dalle ore 9 alle ore 13.

Crotone. Croce rossa: Open fascia over 18 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17; Centro vaccinale – Via Nazioni Unite. Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; Centro vaccinale “Il Granaio” - Via M. Nicoletta. Open fascia 5-11 anni da giovedì 6 a domenica 9 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19

Mesoraca. Palestra scuola primaria: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Cirò Marina: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.













Pizzo, Centro aggregazione Giovanile: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20. Ricadi, Palazzetto dello sport: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a sabato 8 gennaio dalle ore 10 alle ore 20. Filadelfia: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20.

Vibo Valentia. Vibo center: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20; Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot). Open fascia over 12 giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 dalle ore 9 alle ore 19. Vibo marina: Open fascia over 12 venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20.

Tropea, palestra: Open fascia over 12 sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 19; Open fascia 5-11 anni mercoledì 5 gennaio dalle ore 9 alle ore 19. Serra San Bruno, palazzetto dello sport: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20; Open fascia 5-11 anni venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20. Nicotera: Open fascia over 12 sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20.

Postazioni mobili: Vazzano: giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19; Milet.o: giovedì 6 gennaio dalle ore 14 alle ore 19; Briatico: sabato 8 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

Reggio Calabria. Pellaro-Centro Civico Cardea: Open fascia over 12 mercoledì 5, venerdì 7 e sabato 8 gennaio dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19; giovedì 6 e domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 13; Open fascia 5-11 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 12. Polo Sanitario Nord-Palazzo Campanella: Open fascia over 12 e fascia 5-11 anni giovedì 6 e domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 13. Polo Sanitario Sud: Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a sabato 8 gennaio dalle ore 8 alle ore 17; domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 12.

Scilla: Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 13. Melito Porto Salvo: Open fascia over 12 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 18; giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 12. Gioia Tauro: Open fascia over 12 mercoledì 5 gennaio, giovedì 6 e venerdì 7 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17; sabato 8 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.30.

Taurianova: Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 13; Open fascia 5-11 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 15 alle ore 19. Monasterace: Open fascia over 12 mercoledì 5 gennaio e venerdì 7 gennaio dalle ore 14 alle ore 20; sabato 8 gennaio dalle ore 8 alle ore 20. Siderno: Open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 18.

Rosarno: open fascia over 12 da mercoledì 5 gennaio a domenica 9 gennaio dalle ore 8 alle ore 14; Delianuova: open fascia over 12 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 19. Locri: Open fascia over 12 mercoledì 6 e venerdì 7 gennaio dalle ore 8 alle ore 14; giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 18. Bianco: Open fascia over 12 mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle ore 8 alle ore 14.

Laureana di Borrello: Open fascia over 12 giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19. Cittanova: Open fascia over 12 venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle ore 19. Cinquefrondi: Open fascia over 12 sabato 8 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.