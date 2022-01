Vaccarizzo, stop a mercati e alle consumazioni fuori dal bar

Stop ai mercati e alle consumazioni fuori dai bar. Si stringono le cinghie a Vaccarizzo Albanese dove il sindaco, Antonio Pomillo, ha firmato una nuova ordinanza con la quale dispone il divieto ai mercati e alla vendita ambulante per i prossimi 15 giorni e il divieto di consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche e di sostare in piedi nei pressi di bar, ristoranti e attività ricreative per mercoledì 5, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle 21 alle 6 del mattino successivo.

L’ordinanza è stata firmata per scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e per mantenere stato di allerta rispetto al rischio di diffusione del virus anche alla luce dei casi positivi da tampone antigenico (23) comunicati dall’Azienda sanitaria provinciale e in attesa di essere confermati dal molecolare.

“È fatto obbligo, inoltre – si legge ancora nell’ordinanza – a chi risultasse Positivo al Covid - 19 a seguito ad un tampone fai-da-te acquistato in farmacia, di comunicarlo all'ASL competente ed al Comune”.

Il primo cittadino ricorda inoltre che sabato 8, dalle 14 in poi, a Palazzo Marino, si terrà una nuova giornata di screening. Chi vuole, potrà prenotarsi al numero al numero 371 3400878.

E non solo, perché Pomillo chiede ai cittadini di “mantenere anche all’interno delle mura domestiche comportamenti responsabili, evitando assembramenti e ad utilizzare, anche all’aperto, la mascherina FFP2”.