Brutta sorpresa per la consigliera Mungari, escrementi sulla maniglia della sua auto

Brutta sorpresa questa mattina per la consigliera comunale di Crotone, Floriana Mungari. Ignoti hanno sporcato con escrementi animali la maniglia dello sportello dell’auto.

A denunciare l’episodio è stata la stessa Mungari sui social network che, dopo aver raggiunto l’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione, ha notato gli escrementi.

Solidarietà è arrivata dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e dall’amministrazione comunale. Allo stesso tempo il primo cittadino invita a “moderare i toni che finiscono per generare un clima non certo sereno. E, in questo momento, ritrovare la serenità per la nostra comunità è quanto mai fondamentale”.

“Nel palazzo comunale operano e lavorano persone perbene, siano essi assessori, consiglieri comunali, di maggioranza o minoranza, dipendenti. Il continuo porli all'indice non è giusto ed, anzi, finisce per favorire atti che offendono la dignità del singolo quanto della comunità nel suo insieme. Ci può essere la naturale critica, quando questa sia costruttiva, ma non può e non deve mai superare i limiti del buon vivere civile”.

Solidarietà è arrivata anche dall’assessora Filly Pollinzi, dalla consigliera di popolo e identità, Marisa Luana Cavallo.