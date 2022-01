Covid, in Calabria quasi duemila casi. Cresce la pressione sulle strutture sanitarie

Sono quasi duemila i contagi da Covid-19 in Calabria e sette i decessi (tre nel Cosentino, due nel Reggino e due nel Vibonese). Cresce ancora la curva, visto che ieri i positivi sono stati 1.073 (LEGGI).

Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari, dove in appena 24 ore sono stati ricoverati 12 pazienti.

A fronte dei 13.194 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono 836 i positivi del Reggino, 413 nel Vibonese, 300 nel Catanzarese, 204 nel Crotonese e 150 nel Cosentino.

Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 116.747, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.642. I guariti di oggi sono 511, per un totale di 95.381 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 19.724 (+1.387).

Purtroppo aumentano i ricoveri, con sette nuovi pazienti nei reparti ordinari nel Cosentino, sei nel Catanzarese, uno nel Crotonese. Sono invece due le dimissioni nel Reggino, per totale di 335 pazienti in reparto. In terapia intensiva si trovano invece 29 persone (una dimissione nel Reggino e un ricovero nel Catanzarese), mentre in isolamento domiciliare sono in 19.360 (+1.375).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, che oggi registra un vero e proprio boom di casi con 836 nuovi positivi, il computo totale è: 42.550. Attualmente i casi attivi sono 7.202, di cui 136 ricoveri in reparto (-2); 12 in terapia intensiva (-1); 7.054 in isolamento domiciliare (+637). I casi chiusi sono 35.348, di cui 34.880 guariti (+200); 468 deceduti (+2).

Nel Cosentino dove da inizio pandemia si sono ammalati in 34.338, oggi in 150. Attualmente i casi attivi sono 4.942, di cui 103 ricoveri in reparto (+7); 7 in terapia intensiva; 4.832 in isolamento domiciliare (+104). I casi chiusi sono 29.396, di cui 28.657 guariti (+36); 739 deceduti (+3). L'Asp di Cosenza comunica 152 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 15.740, mentre i positivi di oggi sono 300. Attualmente i casi attivi sono 2.776, di cui 58 ricoveri in reparto (+6); 10 in terapia intensiva (+1); 2.708 in isolamento domiciliare (+205). I casi chiusi sono 12.964, di cui 12.788 guariti (+88); 176 deceduti.

Nel Crotonese i positivi delle ultime 24 ore sono 204, mentre il totale è: 10.828. Attualmente i casi attivi sono 1.090, di cui 28 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 1.062 in isolamento domiciliare (+97). I casi chiusi sono 9.738 guariti (+106); 130 deceduti.

Nel Vibonese da febbraio il computo totale è: 11.615, mentre oggi si sono ammalati in 413. Attualmente i casi attivi sono 3.475, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 3.465 in isolamento domiciliare (+332). I casi chiusi sono 8.140, di cui 8.021 guariti (+79); 119 deceduti (+2). L'Asp di Vibo Valentia comunica un decesso di un paziente in isolamento domiciliare avvenuto il 4 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, i nuovi positivi di oggi sono 2, per un totale di 1.676. Attualmente non ci sono pazienti residenti fuori regione o in un altro stato né in reparto, né in terapia intensiva; in isolamento domiciliare ci sono 239 persone. I guariti sono 1.427 (+2); i deceduti 10.