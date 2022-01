Vibo. Tagliato l’Albero della legalità, la condanna della sindaca Limardo

Taglio all’albero della legalità, piantato lo scorso 23 novembre all’interno della scuola Don Bosco a Vibo Valentia. Il gesto vandalico è stato denunciato dalla sindaca di Vibo, Maria Limardo che ha espresso per l'accaudto al quale l’amministrazione comunale intende contrapporre un “maggiore impegno nella lotta per la legalità e per i diritti”.

“La Città di Vibo Valentia non si arrende, continueremo, insieme a voi, nel nostro impegno per la lotta alle mafie e troveremo modi e forme per ricordare Falcone e Borsellino e il loro impegno per la legalità”, sbotta il primo cittadino.



Limardo ha poi annunciato di voler ripiantare l’albero “insieme con i canti gioiosi dei bambini e dei ragazzi. Vi aspettiamo, tutti di nuovo a piantare e a proteggere un altro albero a baluardo del nostro desiderio di vita, di democrazia e di libertà”, ha concluso la sindaca.