Epifania, i sindacati chiedono la chiusura delle attività commerciali

Chiedono la chiusura di tutte le attività commerciali per il 6 gennaio Giuseppe Valentino, Fortunato Lopapa e Caterina Fulciniti, rispettivamente segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Richiesta avanzata a seguito della decisione del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di rinviare l’apertura delle scuole al 10 gennaio (LEGGI) e di non chiudere negozi e centri commerciali.

“Ci saremmo aspettati maggiore sensibilità e più attenzione da parte del presidente Occhiuto riguardo alle misure di prevenzione contro il Covid, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del Commercio e dei cittadini in generale. Basta entrare in un supermercato per rendersi conto della condizione di rischio nella quale siamo ricaduti”.

“C’è un evidente calo d’attenzione sulle misure di prevenzione e sicurezza previsti dai Protocolli, è saltato il distanziamento sociale, l’igienizzazione e la sanificazione, addirittura in alcuni ipermercati tra natale e capodanno sono stati rimossi i conta persone. La corsa ai guadagni ed ai consumi ha di fatto prevalso sul buonsenso e sulla salute pubblica”.