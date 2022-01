Sono 49 le multe comminate nella sola mattinata di oggi dagli agenti della Polizia locale di Crotone. In particolare sono tre le infrazioni per veicoli parcheggiati sui marciapiedi, quattro per parcheggio effettuato al centro della carreggiata, ventuno infrazioni per auto in divieto di fermata, otto per quelle parcheggiate fuori dagli stalli di sosta e una per un'auto parcheggiata davanti a un passo carrabile.