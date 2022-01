Reggio, danneggiato il Presepe realizzato da ragazzi disabili

Vandalismo a Reggio Calabria, dove ignoti hanno danneggiato il Presepe realizzato dai ragazzi della cooperativa sociale 'Libero Nocera'. Il presepe, che era custodito in una teca in piazza Italia, era stato costruito nei laboratori pratico-creativi della coop.

L’area è videosorvegliata e, come scrive il presidente della coop, Gaetano Nucera, “non sarà certo difficile identificare gli autori del folle gesto”.

Nucera ha affidato la propria condanna a un comunicato stampa. Ha infatti parlato di “gesto inqualificabile. Nel cuore della città, a due passi dalle più importanti istituzioni cittadine, è stato di Reggio Calabria. Un vero e proprio atto vandalico subito da una realtà virtuosa e positiva che da anni si occupa delle fasce più deboli. Una brutta pagina per la città. Ignoti hanno scelto di colpire un manufatto realizzato da ragazzi disabili che vivono alcune difficoltà proprio nel cuore della città e sotto lo sguardo del Comune, della Città Metropolitana e della Prefettura. Siamo sconcertati e non abbiamo parole per quanto accaduto. Un gesto inqualificabile, da irresponsabili e dissacrante".

"Un'offesa alla città, ogni cittadino si dovrebbe sentire offeso. Attaccheremo adesso un manifesto con le nostre considerazioni. Il presepe rimarrà così fino al giorno 6 perchè quanto fatto deve essere visibile. Tutti si devono sentire indignati. Ai nostri ragazzi dico di pensare sempre positivo e di guardare al futuro con sguardo ottimista".

Vicinanza alla coop è arrivata dall'associazione Nuova solidarietà.