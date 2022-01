Controlli a Crotone, sequestrati oltre 200 chili di materiale pirotecnico

Controlli a Crotone da parte degli agenti della divisone Pasi. Il personale ha infatti sequestrato diverso materiale pirotecnico e ha denunciato due persone.

Nel corso del servizio gli agenti hanno notato delle persone che armeggiavano nel vano posteriore di un furgone. Hanno quindi scoperto che all’interno c’erano del materiale esplodente e varie pile di cassette in legno e plastica accatastate.

I poliziotti hanno così identificato i due, deu minorenni, e convocato i genitori che, in una via limitrofa, gestivano una bancarella per la vendita di articoli pirotecnici. Hanno quindi perquisito il mezzo e trovato poco più di 207 kg di artifici pirotecnici senza le caratteristiche che ne regolamentano l’uso e la vendita.

I due ambulanti sono stati denunciati e il materiale è stato sequestrato e affidato a una dita autorizzata.