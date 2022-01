Corigliano-Rossano, finanziato progetto per la riqualificazione dei “Vasci”

Oltre 15 milioni di euro da destinare alla riqualificazione dei Vasci di Corigliano-Rossano. È questo l’importo ottenuto dall’amministrazione nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, che sarà speso in due distinte tranche.

“La visione strategica dell'Amministrazione per quest'area, abbandonata da anni, prevede il recupero dell'antico tracciato artigiano, pedonale, sul quale si affacciano i fabbricati dove insistevano, appunto, le antiche botteghe, migliorando la vivibilità e l'interazione tra l'abitato ed i futuri fruitori in ottica di economia circolare” spiega l’assessore all’assetto urbano Tatiana Novello. “Attraverso questo progetto, premiato dal Ministero con un finanziamento da 15 milioni di euro, si creano le condizioni per realizzare questo obiettivo”.

Nello specifico sono previsti: il recupero dei tracciati viari esistenti utilizzando materiali della tradizione; la realizzazione di percorsi ciclo e pedonali; il recupero di aree verdi attrezzate; il riuso delle fontane pubbliche di quartiere (acqua potabile); zone di sosta e relax attrezzate all’aperto per cineforum, concerti, etc.; percorsi protetti e sicuri di risalita videosorvegliati; mitigazione delle criticità collegate al runoff urbano a seguito di allagamenti improvvisi e temporanei; creazione di vasche di raccolta acque piovane per usi diversi; depurazione e disoleazione delle acque prima di essere immesse nella rete meteorica; nuova rete fognaria e idrica opportunamente dimensionata in sostituzione di quella esistente; nuova rete di illuminazione a Led.

“Accettare la sfida di recuperare un quartiere storico abbandonato da anni e riuscire ad intercettare un finanziamento di 15 milioni di euro rappresenta una vittoria non solo dell'Amministrazione, ma di tutta la città” conclude l’assessore. “Insieme ai lavori per il rifacimento di Via Roma, che prevedono anche la realizzazione della raccolta delle acque e che stanno per andare a gara, rientrano in un progetto di riqualificazione generale e valorizzazione che cambierà il volto del Centro Storico di Corigliano, che prevede ovviamente, oltre ai percorsi pedonali, anche l’acquisto di piccoli bus elettrici ed il bike sharing, che non soltanto rientrano nella nostra visione di mobilità per i centri storici, ma soprattutto nei piani della nuova mobilità urbana a livello mondiale”.