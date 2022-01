Covid, superati i 350 ricoveri: tra ieri ed oggi oltre mille casi di positività

Dopo il lieve calo dei ricoveri registrato nei giorni scorsi, ecco che gli ospedali calabresi tornano sotto pressione: nelle ultime 24 ore sono 12 i nuovi pazienti ricoverati nelle varie province, per un totale di 352 degenti. Non meno allarmante il numero dei nuovi casi, stabile a 1.073, mentre si registrano purtroppo altre 5 vittime.

Il numero più alto di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+379), seguita da Catanzaro (+221), Vibo Valentia (+197), Crotone (+156) e Cosenza (+118), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+2). Processati complessivamente 1 milione e 691.194 tamponi (+9.052) con un tasso di positività salito all’11,85%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 41.714 (+379), mentre i casi attivi sono 6.568. Di questi: 6.417 in isolamento, 138 in reparto ed 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 34.680 i guariti e 466 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 15.440 (+221), mentre i casi attivi sono 2.564. Di questi, 2.503 in isolamento, 52 in reparto ed 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.700 i guariti e 176 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono 11.202 (+197) mentre gli attivi sono 3.143. Di questi: 3.133 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.942 i guariti e 117 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati rimangono infariati a 10.624 (+156) mentre gli attivi sono 992, di cui 965 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.502 i guariti e 130 i deceduti.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 34.188 (+118), mentre i casi attivi sono 4.831. Di questi, 4.728 sono in isolamento, 96 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.621 guariti e 736 deceduti.