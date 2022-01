Formazione, entra in funzione la piattaforma Sisfo: “Fine di opacità e inefficienze”

“Implementare in un sol colpo velocità, organizzazione, autenticità e trasparenza con un’unica tecnologia di supporto alle attività formative promosse dalla regione Calabria da oggi è possibile”. Inizia così il comunicato della vicepresidente regionale Giusi Princi, che annuncia l’attivazione della piattaforma denominata Sistema informativo di supporto alla formazione, più brevemente Sisfo.

“Questa innovativa piattaforma segna una rivoluzione per la Calabria, permettendo di gestire i processi inerenti alle richieste di accreditamento, di riconoscimento, di mantenimento dei requisiti, modifica e rinuncia degli accreditamenti, autorizzazione all’erogazione dei corsi autofinanziati, di partecipazione ai bandi di finanziamento, di nomina commissari/presidenti d’esame, nonché il monitoraggio dei corsi finanziati e autofinanziati e la rendicontazione dei corsi liberi e finanziati, affidati al dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità della Regione Calabria” ribadisce la vicepresidente. Il nuovo sistema coesisterà con le vecchie procedure cartacee per i prossimi tre mesi, dopo i quali diventerà obbligatorio. “Tutto il processo di formazione in sostanza sarà assistito dalla tecnologia blockchain”.

“Così supereremo le molte criticità registrate nel passato eliminando opacità e irregolarità; per la prima volta verranno censiti e monitorati in maniera informatizzata tutti gli enti che erogano formazione per conto della Regione Calabria. Avremo dunque contezza di tutte le agenzie accreditate, del numero totale delle ore, di come è gestita la formazione. Il nostro intento è cancellare le inefficienze di un sistema fino al 31 dicembre 2021 basato solo sul cartaceo e affidato esclusivamente alla buona fede degli enti di formazione sparsi sul territorio delle province” spiega ancora la Princi. “Ne deriveranno meno spese, meno personale impegnato, zero sperperi, semplificazione, maggiore trasparenza e legalità, migliore qualità dei servizi erogati. Stiamo gettando le basi per una Formazione che abbia una ricaduta vera sulla Calabria, in termini di occupazione e di qualità, come da obiettivi programmatici della Giunta Occhiuto”.