Omicidio San Silvestro, proseguono le indagini. Amministrazione si costituirà parte civile

Intende costituirsi parte civile l’amministrazione comunale di Soriano Calabro in “un eventuale processo che vede coinvolti interessi generali e diffusi che meritano di tutela e rispetto”. L’ha scritto il sindaco Vincenzo Bartone in riferimento all’agguato di San Silvestro (LEGGI).

L’amministrazione, che esprime dolore per il gesto e cordoglio alla famiglia, auspica che “venga al più presto possibile consegnato alla giustizia il fautore dell’efferato omicidio brutalmente consumato nella sera in cui, come di consueto, tutta la Comunità si prepara ad una festa”.

Nel frattempo proseguono le indagini sull’omicidio di Giuseppe De Masi. I carabinieri di Vibo, Soriano e Serra San Bruno stanno continuando a lavorare nel massimo riserbo. Ma emerge la tesi che l’assassino abbia agito a volto scoperto, per poi scappare con l’aiuto forse di due complici.

Oggi verrà conferito l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo del 39enne. L’ha disposto la Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo e che, insieme alla pm Cecilia Rebecchi, sta coordinando le indagini. Resta ancora da chiarire il movente.