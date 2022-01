Controlli nel Vibonese: un arresto, quattro denunce e tre segnalazioni

Un arresto, quattro denunce e tre segnalazioni nel Vibonese: questo l’esito di diversi controlli eseguiti dagli agenti della squadra mobile del capoluogo napitino e disposti dal Questore in coincidenza con le festività di Natale. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica cittadina, diretta dal Procuratore Camillo Falvo.

Con l’impego di un’unità cinofila gli agenti hanno così arrestato, a Stefanaconi, un 24 enne pluripregiudicato del posto. Durante una perquisizione domiciliare, gli sono stati trovati 60 grammi di marijuana, suddivisi in alcuni involucri sottovuoto, oltre a del materiale per il confezionamento e del denaro.

Il 24enne è stato messo ai domiciliari e dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in Questura per la firma per tre giorni alla settimana.

A Tropea e a Vibo Valentia, sempre i poliziotti della Mobile e dell’Unità cinofila delle Volanti, in due diversi interventi, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 26 enne e un 19 enne del luogo, sequestrando materiale per il confezionamento delle dosi e 100 grammi tra marijuana e hashish.

Sempre nella città capoluogo, due uomini del posto, un 80 enne e un 30 enne, pregiudicati per reati contro il patrimonio ed altro, durante due distinti controlli sono stati trovati in possesso di cartucce calibro 12 e calibro 16 per fucile, detenute illegalmente e per questo denunciati.