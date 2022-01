Crotone. Fondi del Ministero della Transizione Ecologica, ecco gli interventi previsti

Ammontano a 450mila euro i fondi previsti per Crotone e stanziati dal Ministero della transizione ecologica per facilitare l'adattamento climatico

Gli interventi previsti sono: il rimboschimento nell'area posta a monte di via Leonardo Gallucci con la realizzazione di una vasca di accumulo dell'acqua piovana per l'irrigazione delle aree verdi; la realizzazione, in corrispondenza degli stalli del parcheggio posta tra l'antistadio e via Giovanni Paolo II, di nuova pavimentazione drenante in sostituzione di quella esistente.

Spazio anche alla conversione di due rotatorie presenti lungo i viali della città di Crotone in giardini di pioggia (Rain Garden) per aumentare la capacità di invaso del reticolo minore; e alla realizzazione di studi propedeutici al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile per aumentare il quadro delle conoscenze sugli effetti locali dei cambiamenti climatici.

E ancora sono previsti: l’implementazione di un sistema di monitoraggio e la previsione finalizzato alla gestione degli eventi climatici estemi (piogge intense, alluvioni e ondate di calore).

Gli interventi permettono di aumentare le caratteristiche di permeabilità dei suoli urbani limitando i deflussi superficiali e i fenomeni di allagamento. In secondo luogo forniscono dei volumi d'acqua che è possibile reimpiegare come per l'irrigazione del verde pubblico. L'intervento di rimboschimento offre un duplice vantaggio, migliorando la risposta idrologica del sistema idrografico dell'area di intervento e diminuendo l'effetto isola di calore.

I giardini di pioggia producono anche un benefico effetto sulla qualità delle acque piovane scaricate in mare sfruttando il potere autodepurativo della vegetazione. Gli studi e il sistema di monitoraggio previsti permettono infine di avere una maggiore conoscenza dei cambiamenti climatici necessaria per meglio gestire i loro effetti sul territorio.