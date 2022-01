Anche in Calabria parte la Strategia nazionale per le aree interne

Parte anche in Calabria la Strategia nazionale per le aree interne. È stato infatti approvato il piano strategico per il versante Ionico Serre. L'area interessata comprende 14 comuni nei territori della Locride e delle Serre Vibonesi e Catanzaresi. Il Comune di Serra San Bruno ha svolto il ruolo di capofila.

La firma dell'accordo conclude un intenso lavoro di tre anni, svolto dai tecnici dei Gal Terre Locridee, Serre Calabresi e Terre Vibonesi, insieme ai Sindaci e agli altri attori del territorio, in stretta relazione con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria, i Settori della Regione coinvolti, il Comitato Tecnico Aree Interne, il Dipartimento per le politiche della Coesione, l'Agenzia della Coesione, il Formez, Invitalia.

L'obiettivo è legato alla valorizzazione della biodiversità, di cui l'area conserva ancora elementi significativi. Si prevede la realizzazione di un Biodistretto, la realizzazione di campi di salvataggio, l'applicazione di metodi ecosistemici nelle colture.

Le operazioni per sostenere la fruizione dell'area sono incentrate sul potenziamento della rete ciclabile, con realizzazione di numerosi interventi in ogni centro per servizi al ciclomotore e per offrire opportunità di visita nei contesti storici.

Previsti laboratori di occupabilità nelle scuole e fablab per favorire esperienze operative per i giovani a contatto con il mondo delle imprese e lo sviluppo di innovazione creatività. Il territorio si doterà di una Scuola permanente per i mestieri dell'agricoltura e della montagna, che rappresenterà uno strumento di crescita per le comunità e di coesione sociale.

Soddisfazione è stata espressa da Francesco Macrì.