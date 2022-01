Controlli della Polstrada, nel 2021 ritirate 457 patenti

Sono 98.374 i controlli effettuati dalla Polizia stradale in Calabria nel 2021. A seguito delle attività gli agenti hanno contestato 90.258 le infrazioni al codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 6.212, sono state ritirate 457 patenti di guida e 1.116 carte di circolazione. I punti decurtati sono stati 64.075.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 143, di cui 119 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 24. Sono state 1.346 le sanzioni alle persone sorprese a usate i cellulari alla guida, mentre dono 3.254 le multe alle persone per non aver usato le cinture di sicurezza.

Gli uomini e le donne della Polizia Stradale della Calabria, nel corso dell’anno 2021, hanno rilevato 1464 incidenti di cui 487 con lesioni alla persona, di cui 19 mortali, e 977 con soli danni ai veicoli.

Facendo un confronto con il 2020, è stato registrato un aumento di incidenti che, tuttavia, non è realmente rappresentativo, viste le restrizioni da lockdown.

La polizia giudiziaria ha segnalato 322 persone di cui 5 arrestate o sottoposte a fermo e 317 denunciate in stato di libertà.

Le squadre di Polizia Giudiziaria, impegnate nelle indagini su furti, riciclaggio di veicoli, truffe assicurative e tramite piattaforme di e-commerce e sulla contraffazione, hanno portato a termine varie attività alcune riguardanti il riciclaggio di veicoli, il rilascio fraudolento di licenze e truffe riguardanti veicoli.

L’attività di polizia amministrativa eseguita nei confronti degli esercizi commerciali e delle attività artigiane correlate ai veicoli, delle agenzie di servizio afferenti al settore automobilistico e degli autodemolitori in particolare, hanno permesso di accertare diversi illeciti sia di natura penale che amministrativa che in più circostanze hanno portato al sequestro di vaste aree.