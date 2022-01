Grand Prix di Ultramaratona, a Mimma Caramia la medaglia di bronzo

Medaglia di bronzo per Mimma Caramia, atleta della CorriCastrovillari, al campionato nazione Iuta – XIV grand prix Ultramaratona 2021.

Nel computo delle nove migliori gare, sulla base delle quali viene stilata la classifica finale, la distanza percorsa ammonta a 581,639km, a soli 9m dal secondo posto. Le falcate di Caramia hanno invece coperto 809km, se si considerano tutte le 13 tappe cui ha preso parte.

Un risultato prestigioso che la consolida nella cerchia delle ultramaratonete più forti del nostro Paese: “Sono felicissima per questa medaglia di bronzo – ha detto Caramia - sono già pronta per i prossimi impegni che mi aspettano e fin da ora mi sto allenando. Ho 4500km nelle gambe, correndo una media di 90km a settimana con uscite giornaliere non inferiori ai 23km, e fino a 30-35km la domenica”.

Tuttavia, Mimma è tornata subito al lavoro per centrare i prossimi obiettivi: primo impegno stagionale, il 19 febbraio, con la 100km del Conero a Porto Recanati. Una corsa d’élite con un tempo limite di 12h30’, di pochi minuti superiore al primato personale dell’ultramaratoneta, su un circuito di 10km da ripetere 10 volte. Una sfida complessa e faticosa in cui niente può essere lasciato al caso.

Entusiasta il presidente della CorriCastrovillari, Gianfranco Milanese.