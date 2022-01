Covid. In Calabria 5 morti e 793 positivi ma calano i tamponi

Dopo il boom registrato negli ultimi giorni e nel bollettino del primo giorno dell’anno (QUI), tornano a scendere in Calabria i contagi da Covid-19.

Sono infatti 793 i positivi accertati oggi, 2 gennaio, ma c’è da precisare anche che i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore stati “solo” 3.754 (ieri erano 13.340).

Resta alto, purtroppo, il numero dei decessi che oggi sono stati 5, uno per ogni provincia. Ad oggi totale dei morti da o per il coronavirus è di 1.630 dall’esplosione della pandemia. Sono invece 113.769 i casi totali di Sars-CoV-2 riscontrati nella regione.

Oggi maggior aumento di positivi è stato si riscontrato ancora nella provincia di Reggio Calabria, dove si registrano 457 nuovi casi. Seguono le provincie di Vibo Valentia (+115), Catanzaro (+112), Cosenza (+104). Crotone (+3). Sono invece 2 i casi riportati da fuori regione.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono in cura 312 persone e si registrano 4 ricoveri a Cosenza, uno a Reggio Calabria, una a Catanzaro e 2 dimissioni a Crotone. Nessun nuovo ingresso si registra invece in terapia intensiva, dove si trovano in tutto 28 persone. In isolamento domiciliare si trovano 11.713 persone (+906).

I guariti delle ultime ore sono 607, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 17.297. Gli attuali positivi sono in tutto 17.637 (+611).

(Notizia in aggiornamento)