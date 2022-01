Serie B. Undici positivi al Covid nel gruppo squadra del Crotone Calcio

Undici positivi al Covid-19 sono stati accertati nel gruppo squadra del Football Club Crotone. A renderlo noto, in un comunicato, è la stessa società di calcio pitagorica che ha precisato come i casi siano stati rilevati “a seguito del giro di tamponi effettuati questa mattina al rientro dai giorni liberi concessi".

"Inoltre - spiega la società - un altro componente della squadra, vaccinato, è stato posto in isolamento in quanto contatto stretto di un positivo".

L'Fc Crotone precisa ancora che “era stato richiesto, a tutti i calciatori che avevano scelto di godere dei giorni di riposo fuori città, di effettuare prima del rientro un tampone antigenico di controllo: anche in questo caso sono state evidenziate alcune positività.”

Per la squadra gli allenamenti riprenderanno comunque questo pomeriggio – come da programma – e nella nota viene precisato che è “prevista la suddivisione in più gruppi di lavoro” al fine evitare eventuali ulteriori contagi.