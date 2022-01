In fiamme stabilimento balneare a Santa Maria del Cedro: indagini in corso

Sono in corso le indagini per tentare di far luce sull'incendio che ha colpito il lido balneare Blu Ice a Santa Maria del Cedro, andato completamente distrutto dalle fiamme nella notte di capodanno. Sarebbe oramai certa l'origine dolosa del rogo, in quanto sul posto sarebbe stato identificato del liquido infiammabile.

A dare l'allarme, lo scorso 31 dicembre, alcuni passanti: attorno alle 19:30 sarebbero partite le prime richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme ai Carabinieri ed alla Polizia Locale. Lo stabilimento, situato alla fine del lungomare cittadino ed in luogo abbastanza isolato, era realizzato in legno, e le fiamme hanno divorato velocemente tutto.

Si sta dunque tentando di risalire all'autore - o agli autori - del gesto, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza situati nelle vicinanze. Ascoltati i gestori del locale, che nel frattempo hanno avviato una raccolta fondi per rimettere in piedi l'attività.