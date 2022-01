Covid, a cavallo del nuovo anno più di mille contagi e 12 decessi

Il primo bollettino dell’anno non porta buone notizie: nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati scoperti 1.230 nuovi casi da coronavirus, mentre sono 12 i pazienti che non ce l’hanno fatta. Emerge un lieve calo dei ricoveri (-4) anche se il bilancio è ancora alto con 336 degenti.

Il numero più alto di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+359), seguita da Cosenza e Vibo Valentia (entrambi +302), Catanzaro (+202), e Crotone (+60), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+5). Processati complessivamente 1 milione e 678.388 tamponi (+13.340) con un tasso di positività al 9,22%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 40.878 (+359), mentre i casi attivi sono 6.088. Di questi: 5.939 in isolamento, 138 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 34.327 i guariti e 463 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 33.966 (+302), mentre i casi attivi sono 4.618. Di questi, 4.523 sono in isolamento, 87 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 28.615 guariti e 733 deceduti.

Nell vibonese, i casi covid salgono 10.890 (+302) mentre gli attivi sono 2.893. Di questi: 2.883 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 7.882 i guariti e 115 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 15.107 (+202), mentre i casi attivi sono 2.289. Di questi, 2.235 in isolamento, 45 in reparto ed 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 12.643 i guariti e 175 decessi.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati rimangono infariati a 10.465 (+60) mentre gli attivi sono 901, di cui 873 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 9.435 i guariti e 129 i deceduti.