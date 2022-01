Due feriti in Calabria per lo scoppio di petardi a Capodanno. È successo a Soverato e Lamezia Terme, dove i malcapitati si sono presentati negli ospedali del territorio per ricevere le prime cure.

Le ferite sono fortunatamente risultate lievi ed una volta medicate dai sanitari dei nosocomi i due sono stati rimandati a casa. Nessun’altra conseguenza è stata segnalata dalle altre province della regione.