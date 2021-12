Catanzaro. Stop alla musica e agli assembramenti, arrivano i divieti alla movida

Dalle 17 di oggi, venerdì 31 dicembre, fino alle 5 del 2 gennaio e dalle 17 del 5 gennaio fino alle 5 del 7 gennaio sul territorio di Catanzaro c’è il divieto di consumare alcolici in vie, piazze e giardini. È la nuova ordinanza firmata dal sindaco Sergio Abramo, che ha emesso un’ordinanza per prevenire il rischio di assembramenti all’esterno dei locali e degli esercizi di ristorazione in concomitanza delle festività di fine e inizio anno.

Divieto dunque per la “diffusione di musica “dal vivo” e “non dal vivo” all’esterno, compresi gli spazi antistanti – dehors inclusi – degli esercizi pubblici e delle attività commerciali in genere anche mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore; all’interno degli esercizi pubblici e delle attività commerciali in genere è consentita esclusivamente la diffusione di musica mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore che abbiano carattere di sottofondo e/o mero intrattenimento nel rispetto dei divieti stabiliti dalla normativa vigente”.

Divieto inoltre di stazionare e consumare in piedi nei pressi di bar, e divieto di consumare e detenere bevande alcoliche o superalcoliche nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o a uso pubblico2.

Il primo cittadino lancia un appello agli esercenti al controllo delle misure anti covid e a fare rispettare la normativa agli avventori.