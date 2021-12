Covid, boom di contagi in Calabria: in 24 ore 2.053 casi e tre decessi

È boom di contagi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, i casi sono stati 2.053 e i decessi tre, tutti nel Reggino. Un aumento rispetto ai 1.604 positivi di ieri (QUI).

Così nell’ultime giornata Vibo Valentia registra 589 nuovi casi, Reggio Calabria 563, Cosenza 376, Catanzaro 316, Crotone 139. Dati emersi dai 17.263 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 111.746, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.613. I guariti di oggi sono 426, per un totale di 93.932 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 16.201 (+1.624).

Sono sette i ricoveri in più nei reparti ordinari (5 nel Reggino, 4 nel Crotonese, uno nel catanzarese e tre dimissioni nel Cosentino), per un totale di 312 persone ricoverate, mentre in terapia intensiva si trovano 28 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 15.861 persone (+1.617).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 563, per un computo totale di 40.519 persone. Attualmente i casi attivi sono 5.903, di cui 131 ricoveri in reparto (+5); 10 in terapia intensiva; 5.762 in isolamento domiciliare (+385). I casi chiusi sono 34.616, di cui 34.154 guariti (+170); 462 deceduti (+3).

Nel Cosentino dove, da inizio pandemia si sono ammalati in 33.664, i positivi sono stati 376. Attualmente i casi attivi 4.386, di cui 92 ricoveri in reparto (-3); 9 in terapia intensiva; 4.285 in isolamento domiciliare (+374). I casi chiusi sono 29.278, di cui 28.554 guariti (+5); 724 deceduti.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 316 casi, per un totale di 14.905. Attualmente i casi attivi sono 2.089, di cui 49 ricoveri in reparto (+1); 9 in terapia intensiva; 2.031 in isolamento domiciliare (+175). I casi chiusi sono 12.816, di cui 12.641 guariti (+140); 175 deceduti. L' Asp di Catanzaro comunica 320 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.

Nel Crotonese da febbraio si sono ammalati in 10.405, oggi in 139. Attualmente i casi attivi sono 864, di cui 30 ricoveri in reparto (+4); 0 in terapia intensiva; 834 in isolamento domiciliare (+81). I casi chiusi sono 9.541, di cui 9.414 guariti (+54); 127 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 166 di cui 27 fuori regione L'Asp di Cosenza 379 di cui 3 fuori regione.

Nel Vibonese oggi i positivi sono 589, da febbraio sono 10.558. Attualmente i casi attivi sono 2.727, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 2.717 in isolamento domiciliare (+533). I casi chiusi sono 7.861, di cui 7.746 guariti (+56); 115 deceduti. L'Asp di Vibo Valentia comunica 625 nuovi soggetti positivi di cui 36 fuori regione.

Per quanto riguarda i contagi del setting fuori regione, oggi i positivi sono 70, su un totale di 1.665 casi. Gli attuali positivi sono 232 (+69), di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 232 in isolamento domiciliare (+69). I guariti sono 1.423 (+1); i deceduti 10.