San Marco Argentano: approvato il piano sociale di zona

Il Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di San Marco Argentano è stato approvato. Con grandissima gioia e soddisfazione il sindaco Virginia Mariotti,annuncia che il "Piano di Zona" prodotto dall'ambito territoriale di cui il Comune di San Marco Argentano è capofila è stato approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 12750 del 13 dicembre 2021.

Il Decreto, con allegato il Piano, è stato pubblicato sul Burc Calabria n. 113 del 28 dicembre 2021, e da questa data il Piano di Zona produce i suoi effetti. Il Piano di Zona è un importantissimo strumento di programmazione territoriale concertata e partecipata, introdotto dall'articolo 19 della legge 328/2000, che favorisce il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e servizi, in modo da programmarli e realizzarli "a sistema".

Il sindaco "Ringrazia la responsabile dell'Ufficio di Piano, Rosetta Sirimarco, gli istruttori direttivi amministrativi Anna Garaglio e Adelina Rende, l'esperta in monitoraggio e rendicontazione Carmelina Acciardi, gli assistenti sociali Simona Zavatta, Sonia Cosentino, Antonio Canonico e Rossella Ciardullo, la psicologa Alessia Rossano, la mediatrice familiare Rosita De Pasquale, la mediatrice interculturale Maria Raffaela Sarpa.

Il Piano scaturisce da un grande lavoro di rete a cui hanno dato un contributo fondamentale l'Asp di Cosenza, le associazioni di volontariato del territorio, le associazioni dei familiari delle persone con disabilità, il terzo settore, le organizzazioni sindacali, il mondo della scuola. Sin dal mese di gennaio 2021, pur tra tutte le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica in corso, si sono tenuti diversi e proficui tavoli tematici dai quali sono emersi spunti e proposte davvero interessanti. Il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria ha approvato il Piano di Zona dell'Ambito di San Marco Argentano senza richiedere alcuna integrazione, a conferma dell'ottimo lavoro svolto dall'Ufficio di Piano.

"Sono molto grata ai colleghi sindaci dei quattordici comuni dell'ambito e al dottor Francesco Di Leone," ha cosi dichiarato il sindaco Mariotti," direttore del distretto Esaro-Pollino, che non hanno mai fatto mancare la loro collaborazione. Ora avanti tutta per affrontare insieme e in modo sistematico le sfide del territorio. Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi ,soprattutto oggi che il bisogno economico si è magistralmente allargato dove le difficoltà dei cittadini si trainano con molta carenza”.