Comune di Crotone. I Consiglieri di Tesoro Calabria: “Il disfattismo non paga, non fa crescere”

“I tanti problemi di questa città non sono certo riconducibili a questa amministrazione che sta governando da appena un anno e sta cercando di invertire la rotta. E’ vero, le aspettative dei cittadini riguardo alla risoluzione dei molti problemi rimasti irrisolti erano e sono tante. Ma ricordiamo che non riuscire a far fronte a tutti i problemi che emergono in una comunità cittadina è cosa che affligge un po' tutte le amministrazioni per la insufficienza dei mezzi a disposizione.” È quanto affermano in una nota i Consiglieri Comunali di Tesoro Calabria, Nicola Corigliano, Ginetta Tallarico e Domenico Lo Guarro, che aggiungono: “Questa amministrazione più di tutte si è dovuta confrontare con una scarsità di mezzi ineguagliabile. Ebbene, nonostante tutto, ha ben prodotto nell’interesse della collettività pur a costo di scelte impopolari; scelte che poteva evitare per non essere colpita da aspre critiche e per conseguire maggiore consenso. Ma lo ha fatto con molto coraggio nell’interesse della comunità, dei nostri figli”.

“A tal proposito – avanzano i Consiglieri Comunali di Tesoro - ricordiamo una famosa frase attribuita a De Gasperi.“ il politico pensa alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni”. Al contrario di quel che dicono i detrattori, nel lavoro di questa amministrazione è dato individuare una direzione positiva.

Certo si poteva fare di più e meglio, ma è pur vero che nessuno ha le verità in tasca. Mai come in questo momento siamo chiamati tutti al massimo senso di responsabilità. Quella responsabilità che significa rispondere delle proprie azioni, rendendone ragione e subendone le conseguenze.

“Il disfattismo non paga, non fa crescere”, chiosano i tre Consiglieri che concludono: “Porta soltanto al collasso dei governi. Stringiamoci a cerchio, lavorando tutti insieme, per raccogliere i frutti di un anno di lavoro di questa amministrazione teso a progettare il futuro della città.”