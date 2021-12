Campana. Chiarello vara la nuova Giunta comunale

Giunta comunale

“Come promesso in occasione della vittoria elettorale del 2020 la Giunta Comunale sarà soggetta a rotazione in modo da garantire un’alternanza di conoscenze e competenze alla guida del Comune e al tempo stesso far crescere in termini di esperienza la mia giovane squadra di governo”. Con queste parole il Sindaco di Campana Agostino Chiarello ha annunciato nella tarda serata di ieri la nuova Giunta Comunale alla guida del comune presilano.

Entra in giunta Mario Francesco Ammannato, cui vanno le deleghe a Sanità e Innovazione Tecnologica mentre l’assessore in carica Virginia Aiello va a ricoprire il ruolo di Vice Sindaco con deleghe all’Istruzione e alle Attività Culturali al posto dell’uscente Luigi Spina cui vanno i ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto in questi anni.

“Voglio ringraziare i giovani che si sono messi in gioco per garantire il miglior governo possibile alla nostra comunità – ha concluso il sindaco Chiarello – ma soprattutto voglio ringraziare personalmente e di cuore il Vice Sindaco uscente Luigi Spina per quanto fatto in tutti questi anni con abnegazione e spirito di servizio verso Campana e i suoi cittadini. Una figura importante, che ha iniziato con noi sin dalla prima esperienza amministrativa e che tuttora rimane parte solida e grande supporto della maggioranza, soprattutto in tema di politiche energetiche ed ambiente, settori che sotto la sua direzione politica hanno prodotto grandi e visibili risultati. Con la sua esperienza e la voglia di innovare dei nostri giovani assessori continueremo a garantire ai campanesi il buon governo”.