Farmacisti non vaccinati a Catanzaro: scoperti e sanzionati

Un farmacista ed un suo dipendente sono stati beccati al lavoro dai Carabinieri Stazione di Catanzaro S. Maria senza il previsto “green pass” poiché mai vaccinati.

I due, che operavano indisturbati in una farmacia dell’area sud del Capoluogo, sono stati controllati dai militari dell’arma e dal personale del N.A.S. di Catanzaro che hanno inoltre scoperto che gli stessi non erano stati proprio sospesi dalla professione nonostante fossero “no vax”.

La successiva ispezione, che il personale del reparto speciale dell’Arma ha eseguito in tutto l’esercizio commerciale, avrebbe per di più evidenziato che la farmacia aveva venduto numerosi medicinali in assenza della prevista prescrizione medica.

Il totale delle sanzioni elevate corrisponde a oltre 1500 euro. I due sanitari sono stati adesso segnalati all’Ordine dei farmacisti per l’avvio del procedimento di sospensione.