Il Covid ferma Joe Bastianich & La Terza Classe: annullate le rimanenti date del tour

Il Coronavirus ferma anche il tour di Joe Bastianich & La Terza Classe. Sono state infatti annullate tutte le rimanenti date del tour, comprese quelle previste a Tropea e Catanzaro previste per ieri e oggi, poiché la formazione sarebbe entrata in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19.

“Siamo spiacenti di comunicare che la formazione è purtroppo entrata in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, - precisano in una nota gli organizzatori - e nel rispetto della normativa attualmente in vigore – e di tutte le persone coinvolte nel tour, sia in sala che dietro le quinte – si trova attualmente in isolamento preventivo. Tutte le rimanenti date del lungo tour – aggiungono - sono perciò annullate e se ne tenterà il recupero, se possibile, nel corso del prossimo anno”.

Nella stessa nota, viene infine precisato che “i biglietti già acquistati saranno rimborsati”.