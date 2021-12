Crotone. Distributori automatici nel mirino dei vandali: ingenti i danni e misero il bottino

Gli atti vandalici a Crotone non si fermano nemmeno nell’ultimo giorno dell’anno. Ad essere prese di mira, questa volta, sono state le macchine del caffè di alcuni distributori automatici della città.

I vandali sono entrati in azione la scorsa notte e, probabilmente mediante l’uso di materiale esplosivo, hanno fatto saltare in aria i distributori per arruffare quello che si stima un misero bottino. In tutto sarebbero tre i distributori danneggiati.