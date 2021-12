Slot machine che pagano di più: quali sono nel 2021?

Quando si tratta di gioco d'azzardo una delle maggiori preoccupazioni dei giocatori, ed è comune sia tra quelli che cominciano che tra quelli più esperti, consiste nel “trovare” i migliori metodi per assicurarsi sempre una vincita. Sia che si tratti di un qualcosa di scaramantico, vestirsi in un certo modo oppure sfregare un oggetto portafortuna, che del gioco stesso, la preoccupazione sarà sempre la stessa.

Tra i tanti giochi che contraddistinguono il settore dei casinò si potrebbero dunque citare dei classici intramontabili come il poker, il blackjack oppure la roulette, ma qui c'è sempre quel pizzico di abilità in più che può segnare la differenza tra una cospicua vincita ed una bruciante perdita di denaro. Cerchiamo dunque di volgere la nostra attenzione alle slot machine, soprattutto per quanto riguarda le tanti presenti in rete. Come è meglio orientarsi in questi casi? Per scoprirlo proseguite con noi nella lettura?

Cercando sul web troviamo un'ottima guida sulle migliori slot online che pagano di più scritta da Alessandro Termenini, di cui riportiamo qualche utile consiglio qui sotto.

Prima di tutto, uno dei metodi più indicati per valutare se giocare a questa oppure a quest'altra slot machine è il rendersi conto se questa è online oppure fisica. Con quale dei due tipi è meglio tentare la fortuna? La risposta è sicuramente con una slot machine online perché, oltre ad esserci una maggiore quantità di scelta di giochi e tipologie, persino la vincita è maggiore!

Non vanno poi dimenticati dei “valori aggiuntivi” quali i bonus di benvenuto ed i diversi vantaggi extra sia per i giocatori già registrati su un determinato portale che su quelli appena sbarcati su una qualsiasi delle tante piattaforme di gioco d'azzardo.

Un altro punto da tenere in forte considerazione è la percentuale di RTP (“Return to Player” ovvero “ritorno al giocatore”). Questa è ovviamente maggiore in una slot machine online, 85% contro il 75% di una fisica, dato che vi è una limitazione minore delle leggi in materia di gioco d'azzardo. Inoltre va anche tenuto conto del fatto che, vista la persistenza della pandemia globale, meno persone che non si conoscono si incontrano nei luoghi chiusi e meglio è. Ma andiamo avanti!

Un RTP nella media è compreso tra il 94 ed il 95%, se poi si vuole andare un po' più sul sicuro, invece, allora tenete conto di un RTP compreso tra il 95,01 ed il 97,99% oppure di uno dal 98% in su. Sotto alla soglia del 94% è meglio per voi, e per il vostro portafoglio, evitare!

Detto questo chiudiamo il discorso suggerendovi ben cinque slot online diverse dove tentare la fortuna ogni volta che navigate in rete. Partiamo dunque con questa piccola “Top Five” e a dare il via ci pensa Mega Joker (praticamente al numero uno con un RTP del 99%), seguono a pari merito Blood Suckers, Er Colosseo e Soldier of Rome (tutti e tre con un RTP del 98%) ed infine Good Girl Bad Girl (qui chiudiamo con un RTP del 97,8% che, tuttavia, non è certo “da buttar via”).