Covid, gli orari dei centri vaccinali a Capodanno

La campagna vaccinale anti Covid-19 prosegue a pieno ritmo in Calabria. Diversi sono i punti vaccinali aperti dal 31 dicembre al 2 gennaio. Su Reggio, Vibo e Crotone tutti i punti vaccinali saranno aperti in modalità open, nella provincia di Catanzaro e di Cosenza si alterneranno centri vaccinali con prenotazione a quelli open. Vi saranno anche delle fasce orarie e dei giorni dedicati solo ai bambini, 5-11 anni, con la presenza dei pediatri di libera scelta.

PROVINCIA CATANZARO

Catanzaro. Presidio ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”: 31 dicembre - adulti dalle ore 8 alle ore 20 (su prenotazione) e bambini 5-11 anni dalle ore 14 alle ore 20 (su prenotazione); 1 e 2 gennaio - Open Day per gli adulti dalle ore 8 alle ore 14 e per i bambini 5-11 anni dalle ore 14 alle ore 20. Ente fiera Magna Graecia: 31 dicembre e 1 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 - Open days con priorità per i prenotati; 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19 - Open days con priorità per i prenotati.

Davoli, Centro Polifunzionale: 31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 – Solo con prenotazione. Lamezia Terme, centro polifunzionale: 31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 – Solo con prenotazione.

PROVINCIA COSENZA

Cosenza. Centro vaccini Azienda Ospedaliera: 31 dicembre dalle ore 8 alle ore 14; 2 gennaio – Open day dalle ore 8 alle ore 20. Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16.

Grimaldi: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13. Spezzano Sila: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13. Rogliano: 31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13. San Giovanni in Fiore: 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Rende, Punto vaccinale c/da Dattoli: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13; 2 gennaio – Open Day per bambini dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Punto vaccinale centro commerciale Metropolis: 2 gennaio – Open day per adulti e bambini dalle ore 11 alle ore 17. Poliambulatorio: 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Lattarico: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 12; 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

Amantea: 31 dicembre dalle ore 9 alle 14. Diamante: 31 dicembre dalle ore 9 alle 16. Scalea: 1 gennaio dalle ore 9 alle ore 13. Cetraro: 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 16.

San Marco Argentano: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13. Lungro: 1 gennaio dalle ore 9 alle ore 13. Cassano allo Ionio: 2 gennaio – Solo pediatrico – Dalle ore 9 alle ore 13.

Corigliano-Rossano, centro di eccellenza: 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 13. Centro distrettuale: 31 dicembre-1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19; 2 gennaio – Solo pediatrico – Dalle ore 9 alle ore 13. Cariati: 1 gennaio dalle ore 15 alle ore 19; 2 gennaio dalle ore 15 alle ore 18.

PROVINCIA VIBO VALENTIA

Ricadi, Palazzetto dello sport: 31 dicembre dalle 9 alle ore 18; 2 gennaio dalle 15 alle 18. Filadelfia: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 18; 2 gennaio dalle 15 alle 18.

Vibo Valentia. Vibo Center: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 18; 1 gennaio dalle 16 alle ore 19.30; 2 gennaio 9 alle ore 19.30. Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot): 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.30.

Tropea, palestra: 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.30. Serra San Bruno, palazzetto dello sport: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 18; 1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30; 2 gennaio dalle 15 alle 18. Nicotera, poliambulatorio: 1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30. Soriano Calabro, ex ospedale: 1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30. Mileto: 2 gennaio dalle 15 alle 19.

PROVINCIA CROTONE

Crotone, via Nazioni unite: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; 1 e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 14. Mesoraca, Palestra scuola primaria: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 14; 1 e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13. Cirò Marina, palazzetto dello sport: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 14; 1 e 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

PROVINCIA REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, Pellaro-Centro Civico Cardea: 31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13. Polo Nord-Palazzo Campanella: 31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13. Polo Sanitario Sud: 2 gennaio dalle ore 8 alle ore 13.

Scilla, casa della salute: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 12. Melito Porto Salvo: 31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13; 2 gennaio dalle 8 alle ore 19. Gioia Tauro: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Taurianova, Poliambulatorio specialistico: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 13; 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Monasterace, struttura comunale: 31 dicembre – Per bambini (fascia 5-11 anni) dalle ore 14 alle ore 17; Per adulti dalle ore 17 alle ore 19.30.

Siderno, casa della salute: 31 dicembre dalle ore 9 alle ore 14; 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 19. Palmi: 31 dicembre dalle ore 8 alle ore 13. Delianuova: 31 dicembre e 2 gennaio dalle ore 15 alle ore 19. Locri: 31 dicembre dalle 8 alle ore 14.