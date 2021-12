Ospedale Rossano. Infermieri ad Occhiuto: pronto soccorso affollato, troppi disagi

Appello del personale infermieristico dell'ospedale civile “Nicola Giannetasio” di Rossano al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in merito all'emergenza Covid.

“Al pronto soccorso di Rossano si ripropone il problema delle tensostrutture, mai entrate in funzione, che sono state dismesse. Altro problema è quello degli ambienti mescolati, in cui giungono pazienti da tutte le parti e con varie patologie (aria medica e aria chirurgica), ma non vengono sottoposti a tampone, prima di accedere all'interno del pronto soccorso, come si dovrebbe. Si scoprono pazienti positivi al Covid che soggiornano vicini a pazienti No-Covid”.

“Non si può continuare ad operare con un pronto soccorso misto, senza avere locali idonei. Il poco personale infermieristico, in servizio, è sfinito dall’eccessiva mole di lavoro. Si era deciso, durante la precedente ondata del Coronavirus, di tenere il pronto soccorso di Rossano per le numerose emergenze Covid e il pronto soccorso di Corigliano per tutte le altre patologie”.

Il personale infermieristico chiede al nuovo governatore della Calabria, Occhiuto, che si possa trovare una soluzione per evitare ulteriori disagi e affollamenti all'interno del pronto soccorso di Rossano a causa dell'impennata dei casi Covid nell'intera area urbana di Corigliano-Rossano e non solo.