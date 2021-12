Covid, ancora contagi in Calabria: in 24 ore 1.604 casi e 9 decessi

Ancora tanti, tantissimi casi di Covid-19 in Calabria. In 24 ore i positivi sono 1.604, mentre i decessi sono stati 9 (5 morti a Cosenza, due a Reggio, uno a Crotone e uno a Vibo). Ancora un aumento della curva seppur leggero, dato che ieri i positivi sono stati 1.590 (LEGGI).

Così dai 8.263 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore è emerso che la provincia con più casi è Vibo con i suoi 647 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+369), Cosenza (+218), Catanzaro (+203), Crotone (+143).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 109.693, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.610. I guariti di oggi sono 332, per un totale di 93.506 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 14.577 (+1.263).

Sono otto le dimissioni dai reparti ordinari, dove al momento si trovano 305 persone (12 dimissioni nel Vibonese e una nel Cosentino, mentre sono quattro i ricoveri nel Crotonese e una nel Catanzarese). In terapia intensiva sono invece ricoverati 28 pazienti (una dimissione a Catanzaro e un nuovo ingresso a Reggio). In isolamento domiciliare si trovano 14.244 persone (+1.271).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 369, mentre il computo totale è: 39.356. Attualmente i casi attivi sono 5.513, di cui 126 ricoveri in reparto; 10 in terapia intensiva (+1); 5.377 in isolamento domiciliare (+229). I casi chiusi sono 34.443, di cui 33.984 guariti (+137); 459 deceduti (+2).

Nel Cosentino da febbraio si sono ammalati in 33.288, mentre oggi in 218. Attualmente i casi attivi sono 4.015, di cui 95 ricoveri in reparto (-1); 9 in terapia intensiva; 3.911 in isolamento domiciliare (+198). I casi chiusi sono 29.273, di cui 28.549 guariti (+16); 724 deceduti (+5).

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 14.589, oggi i positivi sono 203. Attualmente i casi attivi sono 1.913, di cui 48 ricoveri in reparto (+1); 9 in terapia intensiva (-1); 1.856 in isolamento domiciliare (+113). I casi chiusi sono 12.676, di cui 12.501 guariti (+90); 175 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 217 nuovi soggetti positivi di cui 14 residenti fuori regione.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 143, per un totale di 10.266. Attualmente i casi attivi sono 779, di cui 26 ricoveri in reparto (+4); 0 in terapia intensiva; 753 in isolamento domiciliare (+81). I casi chiusi sono 9.487, di cui 9.360 guariti (+57); 127 deceduti (+1).

Nel Vibonese oggi si registra il numero più alto di positivi: 647, mentre il computo totale si attesta a quota: 9.999. Attualmente i casi attivi sono 2.194, di cui 10 ricoveri in reparto (-12); 0 in terapia intensiva; 2.184 in isolamento domiciliare (+626). I casi chiusi sono 7.805, di cui 7.690 guariti (+32; 115 deceduti (+1). L'Asp di Vibo Valentia comunica 457 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione, oggi i positivi sono 24, per un totale di 1.595. In reparto e in rianimazione non ci sono pazienti, e sono 24 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.422, i deceduti 10.