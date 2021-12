Crotone, sequestrati fuochi d’artificio illegali. Due denunce

Sono due le persone denunciate dagli agenti della Polizia di Stato di Crotone. La titolare di un esercizio commerciale è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e per detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti o classificati. I fuochi erano privi infatti del amrchio Ce e sono stati sequestrati. Si tratta di 15 chili di materiale

Il secondo controllo ha riguardato un altro negozio, all’interno del quale gli agenti hanno trovato e sequestrato 200 chili di artifici pirotecnici. Il titolare dell’attività è stato, quindi, denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.