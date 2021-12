Mozione di sfiducia, Voce: “Firmatario disconosce sua firma, informata Procura della Repubblica”

Vincenzo Voce

"Mi dispiace dover aprire questa conferenza stampa, che voleva anche essere un momento di ringraziamento per l'attenzione che la stampa riserva alla nostra azione amministrativa con la comunicazione di un avvenimento che mi ha molto amareggiato". Inizia così il comunicato diffuso dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a seguito della raccolta firme tra i consiglieri di minoranza per proporre la sfiducia.

"Ieri, alla conclusione del Consiglio Comunale, ho appreso prima da un blog e successivamente da una testata giornalistica on line, che tredici consiglieri comunali avevano firmato un documento per chiedere la sfiducia del sottoscritto" dichiara il sindaco. "Contestualmente, alla presenza di una consigliera comunale, ricevevo una telefonata da parte di un consigliere che disconosceva la firma in calce al documento dichiarandolo non sua".

"Ho ritenuto doveroso informare, questa mattina, la Procura della Repubblica di quanto appreso e, naturalmente, resto fiducioso nell'operato della stessa per accertare quanto avvenuto" conclude. "Resta l'amarezza per un episodio che tuttavia non scalfisce la determinazione con la quale intendo proseguire nel percorso di cambiamento che la mia amministrazione ha intrapreso".