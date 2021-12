Contributi fusione, Scutellà (M5S): “Con approvazione più fondi per Corigliano-Rossano”

Elisa Scutellà, portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati

“Il processo di fusione a cui sono andati incontro diversi comuni italiani e non da ultimo anche alcune realtà calabresi come Corigliano-Rossano (la più grande fusione avvenuta in Italia) ha necessità di essere supportato anche economicamente dallo Stato”. Su questo ragionamento si è basato l’ordine del giorno presentato dalla deputata Elisa Scutellà, ed approvato dall’assemblea di Palazzo Montecitorio.

“Realtà grandi come la terza città della Calabria che, prima di tutti hanno portato a compimento un non facile processo legislativo di semplificazione degli enti locali oggi devono essere messi nelle condizioni economiche di poter gestire l’ordinario: dalla manutenzione per finire ai servizi” dichiara la pentastellata. “Ecco perché con uno specifico Ordine del Giorno approvato dalla Camera ho chiesto che si possa sforare, già a partire dal 2022, il tasso massimo delle premialità fissato a 2 milioni di euro ma soprattutto ho posto all’attenzione del Governo la necessità di dare priorità all’accesso ai bonus non per anzianità di fusione bensì per numero di abitati, nell’ottica di una distribuzione equa e corretta delle risorse pubbliche”.