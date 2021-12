Mascherine FFP2, Federconsumatori: “Si intervenga per calmierarne il prezzo”

“La salute e la sicurezza non sono un lusso per chi può comprarle. Devono essere un diritto garantito per tutti i cittadini. A maggior ragione se viene fatto obbligo per legge di usare determinati dispositivi di sicurezza”. Questa la posizione espressa da Federconsumatori Calabria, che chiede a Governo e Regione di intervenire per calmierare i prezzi delle mascherine FFP2.

“Atteso che le mascherine FFP2 offrono una più alta protezione contro il Covid-19 e che ad oggi, assieme ai vaccini, il loro uso costituisce una delle armi più efficaci per contenere i contagi legati alla recrudescenza della pandemia e alla variante Omicron, considerato che una mascherina non è per sempre e che può essere indossata una sola volta e per non oltre 7/8 ore nella stessa giornata, visto l’impatto dei costi attuali di mercato, occorre alleggerire le famiglie dal costo di acquisto considerato che questo avrà effetti pesanti sui redditi già falcidiati dagli aumenti di energia, gas, tributi locali e dei beni alimentari di prima necessità” spiegano dall’associazione di categoria.

“Occorre per questo che Governo e Regione, anche agendo sulle Associazioni di categoria, intervengano presto per calmierare i prezzi impedendo ingiustificati rialzi, differenziazioni territoriali stridenti dei prezzi e accaparramenti speculativi” concludono. “Le famiglie, a maggior ragione quelle a medio e basso reddito che costituiscono l’ossatura delle famiglie calabresi, non possono pagare oltre ogni sopportabile sacrificio i costi della pandemia”.