Crotone. Violento impatto sulla 106, ferito estratto dalle lamiere

Un violento impatto tra due auto ha provocato il ferimento di una persona che dopo essere stata estratta dalle lamiere contorte è stata trasferita in ospedale da un’ambulanza del 118.

L’incidente, le cui cause sono ancor in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina lungo la statale 106 jonica, in località Poggio Pudano di Crotone.

Sul posto, alle 7:25, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico: come dicevamo, due le vetture interessate, una Mercedes ed una Volvo, subito messe in sicurezza dai pompieri dato che entrambe perdevano del liquido dal motore. Presenti anche la Polizia ed il personale dell’Anas.